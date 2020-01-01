Tokenomika Alaya AI (AGT) Odkryj kluczowe informacje o Alaya AI (AGT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Alaya AI (AGT) Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Oficjalna strona internetowa: https://www.aialaya.io/#/ Biała księga: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Kup AGT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Alaya AI (AGT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alaya AI (AGT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.89M Całkowita podaż: $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 1.71B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.91M Historyczne maksimum: $ 0.038701 Historyczne minimum: $ 0.004112865886010598 Aktualna cena: $ 0.005782 Dowiedz się więcej o cenie Alaya AI (AGT)

Tokenomika Alaya AI (AGT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alaya AI (AGT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGT tokenomikę, poznaj cenę tokena AGTna żywo!

Historia ceny Alaya AI (AGT) Analiza historii ceny AGT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AGT już teraz!

Prognoza ceny AGT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGT? Nasza strona z prognozami cen AGT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGT już teraz!

