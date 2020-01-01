Tokenomika Covalent X Token (CXT) Odkryj kluczowe informacje o Covalent X Token (CXT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Covalent X Token (CXT) Oficjalna strona internetowa: https://www.covalenthq.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7abc8a5768e6be61a6c693a6e4eacb5b60602c4d Kup CXT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Covalent X Token (CXT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Covalent X Token (CXT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.60M $ 23.60M $ 23.60M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 981.89M $ 981.89M $ 981.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.04M $ 24.04M $ 24.04M Historyczne maksimum: $ 0.186 $ 0.186 $ 0.186 Historyczne minimum: $ 0.022540025208507328 $ 0.022540025208507328 $ 0.022540025208507328 Aktualna cena: $ 0.02404 $ 0.02404 $ 0.02404 Dowiedz się więcej o cenie Covalent X Token (CXT)

Tokenomika Covalent X Token (CXT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Covalent X Token (CXT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CXT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CXT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCXT tokenomikę, poznaj cenę tokena CXTna żywo!

Jak kupić CXT Chcesz dodać Covalent X Token (CXT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CXT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CXT na MEXC już teraz!

Historia ceny Covalent X Token (CXT) Analiza historii ceny CXT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CXT już teraz!

Prognoza ceny CXT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CXT? Nasza strona z prognozami cen CXT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CXT już teraz!

