Informacje o CVN (CVN) Seizing the opportunity to build the preeminent Layer 2 chain for humanity, the Conscious Network is poised to become the largest web3 platform, a cornerstone of equitable opportunity. Oficjalna strona internetowa: https://www.consciousdao.com/ Block Explorer: https://explore.consciousdao.com/

Tokenomika i analiza cenowa CVN (CVN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CVN (CVN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.57M $ 10.57M $ 10.57M Historyczne maksimum: $ 1.125 $ 1.125 $ 1.125 Historyczne minimum: $ 0.049121587463801665 $ 0.049121587463801665 $ 0.049121587463801665 Aktualna cena: $ 0.05284 $ 0.05284 $ 0.05284 Dowiedz się więcej o cenie CVN (CVN)

Tokenomika CVN (CVN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CVN (CVN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CVN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CVN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCVN tokenomikę, poznaj cenę tokena CVNna żywo!

Jak kupić CVN Chcesz dodać CVN (CVN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CVN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny CVN (CVN) Analiza historii ceny CVN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CVN już teraz!

Prognoza ceny CVN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CVN? Nasza strona z prognozami cen CVN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CVN już teraz!

