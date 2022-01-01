Tokenomika CultDAO (CULTDAO) Odkryj kluczowe informacje o CultDAO (CULTDAO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CultDAO (CULTDAO) CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. Oficjalna strona internetowa: https://cultdao.io Biała księga: https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13

Tokenomika i analiza cenowa CultDAO (CULTDAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CultDAO (CULTDAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.18M $ 13.18M $ 13.18M Całkowita podaż: $ 4.96T $ 4.96T $ 4.96T Podaż w obiegu: $ 4.32T $ 4.32T $ 4.32T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.35M $ 20.35M $ 20.35M Historyczne maksimum: $ 0.000075 $ 0.000075 $ 0.000075 Historyczne minimum: $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 Aktualna cena: $ 0.0000030523 $ 0.0000030523 $ 0.0000030523 Dowiedz się więcej o cenie CultDAO (CULTDAO)

Tokenomika CultDAO (CULTDAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CultDAO (CULTDAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CULTDAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CULTDAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCULTDAO tokenomikę, poznaj cenę tokena CULTDAOna żywo!

Historia ceny CultDAO (CULTDAO) Analiza historii ceny CULTDAO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

