CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%0,00

Podaż w obiegu4.318.690.730.920

Maksymalna podaż6.666.666.666.666

Całkowita podaż4.957.113.505.372

Wskaźnik obrotu0.6478%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.00007365994530623,2022-04-02

Najniższa cena0.000000148125207036,2022-03-16

Publiczny blockchainETH

