Informacje o Cortex (CTXC) Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps. Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps. Oficjalna strona internetowa: http://www.cortexlabs.ai/ Biała księga: https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en Block Explorer: https://cerebro.cortexlabs.ai/ Kup CTXC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Cortex (CTXC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cortex (CTXC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.56M $ 15.56M $ 15.56M Całkowita podaż: $ 299.79M $ 299.79M $ 299.79M Podaż w obiegu: $ 232.72M $ 232.72M $ 232.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.04M $ 20.04M $ 20.04M Historyczne maksimum: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Historyczne minimum: $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 Aktualna cena: $ 0.06685 $ 0.06685 $ 0.06685 Dowiedz się więcej o cenie Cortex (CTXC)

Tokenomika Cortex (CTXC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cortex (CTXC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CTXC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CTXC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCTXC tokenomikę, poznaj cenę tokena CTXCna żywo!

Jak kupić CTXC Chcesz dodać Cortex (CTXC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CTXC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CTXC na MEXC już teraz!

Historia ceny Cortex (CTXC) Analiza historii ceny CTXC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CTXC już teraz!

Prognoza ceny CTXC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CTXC? Nasza strona z prognozami cen CTXC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CTXC już teraz!

