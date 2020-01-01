Tokenomika ChainSwap (CSWAP) Odkryj kluczowe informacje o ChainSwap (CSWAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ChainSwap (CSWAP) ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. Oficjalna strona internetowa: https://www.chainswap.tech/ Biała księga: https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca

Tokenomika i analiza cenowa ChainSwap (CSWAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ChainSwap (CSWAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.26M Całkowita podaż: $ 986.61M Podaż w obiegu: $ 924.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.69M Historyczne maksimum: $ 0.215 Historyczne minimum: $ 0.001302420935978168 Aktualna cena: $ 0.00569

Tokenomika ChainSwap (CSWAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ChainSwap (CSWAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CSWAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CSWAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić CSWAP Chcesz dodać ChainSwap (CSWAP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CSWAP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny ChainSwap (CSWAP) Analiza historii ceny CSWAP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny CSWAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CSWAP? Nasza strona z prognozami cen CSWAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

