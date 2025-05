CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

NazwaCSWAP

PozycjaNo.1080

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu924,289,610

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż986,613,651

Wskaźnik obrotu0.9242%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.22804046064045336,2024-04-03

Najniższa cena0.001302420935978168,2024-03-08

Publiczny blockchainETH

