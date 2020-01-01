Tokenomika Carbon Browser (CSIX) Odkryj kluczowe informacje o Carbon Browser (CSIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Oficjalna strona internetowa: https://carbon.website/ Biała księga: https://carbon.website/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206

Tokenomika i analiza cenowa Carbon Browser (CSIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Carbon Browser (CSIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 911.35K $ 911.35K $ 911.35K Całkowita podaż: $ 939.60M $ 939.60M $ 939.60M Podaż w obiegu: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Historyczne maksimum: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Historyczne minimum: $ 0.002302646599912152 $ 0.002302646599912152 $ 0.002302646599912152 Aktualna cena: $ 0.002298 $ 0.002298 $ 0.002298 Dowiedz się więcej o cenie Carbon Browser (CSIX)

Tokenomika Carbon Browser (CSIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Carbon Browser (CSIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CSIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CSIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCSIX tokenomikę, poznaj cenę tokena CSIXna żywo!

Jak kupić CSIX Chcesz dodać Carbon Browser (CSIX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CSIX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CSIX na MEXC już teraz!

Historia ceny Carbon Browser (CSIX) Analiza historii ceny CSIX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CSIX już teraz!

Prognoza ceny CSIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CSIX? Nasza strona z prognozami cen CSIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CSIX już teraz!

