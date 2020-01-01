Tokenomika CoW Protocol (COW) Odkryj kluczowe informacje o CoW Protocol (COW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CoW Protocol (COW) CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. Oficjalna strona internetowa: https://cow.fi Biała księga: https://docs.cow.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Kup COW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CoW Protocol (COW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CoW Protocol (COW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 144.39M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 518.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 278.40M Historyczne maksimum: $ 1.2294 Historyczne minimum: $ 0.04017878128090094 Aktualna cena: $ 0.2784 Dowiedz się więcej o cenie CoW Protocol (COW)

Tokenomika CoW Protocol (COW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CoW Protocol (COW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOW tokenomikę, poznaj cenę tokena COWna żywo!

Jak kupić COW Chcesz dodać CoW Protocol (COW) do swojego portfolio?

Historia ceny CoW Protocol (COW) Analiza historii ceny COW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COW już teraz!

Prognoza ceny COW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COW? Nasza strona z prognozami cen COW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COW już teraz!

