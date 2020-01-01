Tokenomika Core DAO (CORE) Odkryj kluczowe informacje o Core DAO (CORE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Core DAO (CORE) Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Oficjalna strona internetowa: https://www.coredao.org/ Biała księga: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Block Explorer: https://scan.coredao.org/ Kup CORE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Core DAO (CORE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Core DAO (CORE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 398.35M $ 398.35M $ 398.35M Całkowita podaż: $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B Podaż w obiegu: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 826.14M $ 826.14M $ 826.14M Historyczne maksimum: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Historyczne minimum: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 Aktualna cena: $ 0.3934 $ 0.3934 $ 0.3934 Dowiedz się więcej o cenie Core DAO (CORE)

Tokenomika Core DAO (CORE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Core DAO (CORE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CORE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CORE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCORE tokenomikę, poznaj cenę tokena COREna żywo!

Jak kupić CORE Chcesz dodać Core DAO (CORE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CORE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CORE na MEXC już teraz!

Historia ceny Core DAO (CORE) Analiza historii ceny CORE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CORE już teraz!

Prognoza ceny CORE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CORE? Nasza strona z prognozami cen CORE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CORE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!