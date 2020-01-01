Tokenomika COQ INU (COQ) Odkryj kluczowe informacje o COQ INU (COQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o COQ INU (COQ) Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Oficjalna strona internetowa: https://www.coqinu.com/ Biała księga: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Kup COQ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa COQ INU (COQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla COQ INU (COQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.76M $ 33.76M $ 33.76M Całkowita podaż: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Podaż w obiegu: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.76M $ 33.76M $ 33.76M Historyczne maksimum: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Historyczne minimum: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Aktualna cena: $ 0.0000004863 $ 0.0000004863 $ 0.0000004863 Dowiedz się więcej o cenie COQ INU (COQ)

Tokenomika COQ INU (COQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki COQ INU (COQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOQ tokenomikę, poznaj cenę tokena COQna żywo!

Jak kupić COQ Chcesz dodać COQ INU (COQ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu COQ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować COQ na MEXC już teraz!

Historia ceny COQ INU (COQ) Analiza historii ceny COQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COQ już teraz!

Prognoza ceny COQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COQ? Nasza strona z prognozami cen COQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COQ już teraz!

