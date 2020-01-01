Tokenomika Sugarverse (CNDY) Odkryj kluczowe informacje o Sugarverse (CNDY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sugarverse (CNDY) Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. Oficjalna strona internetowa: https://www.sugarverse.io/ Biała księga: https://sugarverse.github.io/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b Kup CNDY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sugarverse (CNDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sugarverse (CNDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 514.65K $ 514.65K $ 514.65K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 466.60M $ 466.60M $ 466.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Historyczne maksimum: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 Historyczne minimum: $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 Aktualna cena: $ 0.001103 $ 0.001103 $ 0.001103 Dowiedz się więcej o cenie Sugarverse (CNDY)

Tokenomika Sugarverse (CNDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sugarverse (CNDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CNDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CNDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCNDY tokenomikę, poznaj cenę tokena CNDYna żywo!

Jak kupić CNDY Chcesz dodać Sugarverse (CNDY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CNDY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CNDY na MEXC już teraz!

Historia ceny Sugarverse (CNDY) Analiza historii ceny CNDY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CNDY już teraz!

Prognoza ceny CNDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CNDY? Nasza strona z prognozami cen CNDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CNDY już teraz!

