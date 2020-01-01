Tokenomika Colony (CLY) Odkryj kluczowe informacje o Colony (CLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Colony (CLY) Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY. Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY. Oficjalna strona internetowa: https://www.colonylab.io/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xec3492a2508ddf4fdc0cd76f31f340b30d1793e6 Kup CLY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Colony (CLY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Colony (CLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.31M $ 10.31M $ 10.31M Całkowita podaż: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Podaż w obiegu: $ 112.71M $ 112.71M $ 112.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.72M $ 13.72M $ 13.72M Historyczne maksimum: $ 5 $ 5 $ 5 Historyczne minimum: $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 Aktualna cena: $ 0.09148 $ 0.09148 $ 0.09148 Dowiedz się więcej o cenie Colony (CLY)

Tokenomika Colony (CLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Colony (CLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLY tokenomikę, poznaj cenę tokena CLYna żywo!

Jak kupić CLY Chcesz dodać Colony (CLY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CLY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CLY na MEXC już teraz!

Historia ceny Colony (CLY) Analiza historii ceny CLY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CLY już teraz!

Prognoza ceny CLY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLY? Nasza strona z prognozami cen CLY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLY już teraz!

