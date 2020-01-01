Tokenomika Everclear (CLEAR) Odkryj kluczowe informacje o Everclear (CLEAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Everclear (CLEAR) Oficjalna strona internetowa: https://www.everclear.org/ Biała księga: https://docs.everclear.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x58b9cB810A68a7f3e1E4f8Cb45D1B9B3c79705E8 Kup CLEAR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Everclear (CLEAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Everclear (CLEAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.64M $ 8.64M $ 8.64M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 547.65M $ 547.65M $ 547.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.77M $ 15.77M $ 15.77M Historyczne maksimum: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Historyczne minimum: $ 0.013397359688044022 $ 0.013397359688044022 $ 0.013397359688044022 Aktualna cena: $ 0.01577 $ 0.01577 $ 0.01577 Dowiedz się więcej o cenie Everclear (CLEAR)

Tokenomika Everclear (CLEAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Everclear (CLEAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLEAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLEAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLEAR tokenomikę, poznaj cenę tokena CLEARna żywo!

Historia ceny Everclear (CLEAR) Analiza historii ceny CLEAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CLEAR już teraz!

Prognoza ceny CLEAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLEAR? Nasza strona z prognozami cen CLEAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLEAR już teraz!

