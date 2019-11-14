Tokenomika Nervos Network (CKB) Odkryj kluczowe informacje o Nervos Network (CKB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nervos Network (CKB) The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Oficjalna strona internetowa: http://nervos.org/ Biała księga: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Block Explorer: https://explorer.nervos.org/

Tokenomika i analiza cenowa Nervos Network (CKB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nervos Network (CKB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 199.01M $ 199.01M $ 199.01M Całkowita podaż: $ 48.07B $ 48.07B $ 48.07B Podaż w obiegu: $ 47.33B $ 47.33B $ 47.33B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 202.13M $ 202.13M $ 202.13M Historyczne maksimum: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 Historyczne minimum: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 Aktualna cena: $ 0.004205 $ 0.004205 $ 0.004205 Dowiedz się więcej o cenie Nervos Network (CKB)

Tokenomika Nervos Network (CKB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nervos Network (CKB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CKB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CKB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCKB tokenomikę, poznaj cenę tokena CKBna żywo!

Historia ceny Nervos Network (CKB) Analiza historii ceny CKB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CKB już teraz!

Prognoza ceny CKB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CKB? Nasza strona z prognozami cen CKB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CKB już teraz!

