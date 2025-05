CKB

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

NazwaCKB

PozycjaNo.192

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,04%

Podaż w obiegu46 604 675 280,43921

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż47 359 658 979,74253

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2019-11-14 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0,01 USDT

Historyczne maksimum0.04412336,2021-03-31

Najniższa cena0.002083401220247072,2022-12-20

Publiczny blockchainCKB

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.