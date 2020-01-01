Tokenomika CESS Network (CESS) Odkryj kluczowe informacje o CESS Network (CESS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CESS Network (CESS) CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy. CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy. Oficjalna strona internetowa: https://www.cess.network/ Biała księga: https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462

Tokenomika i analiza cenowa CESS Network (CESS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CESS Network (CESS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.71M $ 48.71M $ 48.71M Historyczne maksimum: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.004871 $ 0.004871 $ 0.004871 Dowiedz się więcej o cenie CESS Network (CESS)

Tokenomika CESS Network (CESS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CESS Network (CESS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CESS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CESS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCESS tokenomikę, poznaj cenę tokena CESSna żywo!

Historia ceny CESS Network (CESS) Analiza historii ceny CESS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CESS już teraz!

Prognoza ceny CESS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CESS? Nasza strona z prognozami cen CESS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CESS już teraz!

