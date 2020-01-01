Tokenomika Cere Network (CERE) Odkryj kluczowe informacje o Cere Network (CERE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cere Network (CERE) Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. Oficjalna strona internetowa: https://www.cere.network Biała księga: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6

Tokenomika i analiza cenowa Cere Network (CERE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cere Network (CERE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.82M $ 7.82M $ 7.82M Historyczne maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0007815 $ 0.0007815 $ 0.0007815 Dowiedz się więcej o cenie Cere Network (CERE)

Tokenomika Cere Network (CERE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cere Network (CERE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CERE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CERE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCERE tokenomikę, poznaj cenę tokena CEREna żywo!

Historia ceny Cere Network (CERE) Analiza historii ceny CERE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CERE już teraz!

Prognoza ceny CERE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CERE? Nasza strona z prognozami cen CERE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CERE już teraz!

