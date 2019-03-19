Tokenomika Celer Network (CELR) Odkryj kluczowe informacje o Celer Network (CELR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Celer Network (CELR) Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. Oficjalna strona internetowa: https://www.celer.network/# Biała księga: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667

Tokenomika i analiza cenowa Celer Network (CELR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Celer Network (CELR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 54.44M $ 54.44M $ 54.44M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 69.77M $ 69.77M $ 69.77M Historyczne maksimum: $ 0.1985 $ 0.1985 $ 0.1985 Historyczne minimum: $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 Aktualna cena: $ 0.006977 $ 0.006977 $ 0.006977 Dowiedz się więcej o cenie Celer Network (CELR)

Tokenomika Celer Network (CELR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Celer Network (CELR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CELR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CELR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCELR tokenomikę, poznaj cenę tokena CELRna żywo!

Historia ceny Celer Network (CELR) Analiza historii ceny CELR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CELR już teraz!

Prognoza ceny CELR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CELR? Nasza strona z prognozami cen CELR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CELR już teraz!

