CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

NazwaCELR

PozycjaNo.461

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.13%

Podaż w obiegu7,783,424,106.9912

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż10,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.7783%

Data wydania2019-03-19 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.0067 USDT

Historyczne maksimum0.19869033851597,2021-09-26

Najniższa cena0.00101410762651,2020-03-16

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieCeler Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.