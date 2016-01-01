Tokenomika Cellframe (CELL) Odkryj kluczowe informacje o Cellframe (CELL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption. Oficjalna strona internetowa: https://cellframe.net/ Biała księga: https://cellframe.net/files/CllfrmWPbeta%20(1).pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x26c8afbbfe1ebaca03c2bb082e69d0476bffe099

Tokenomika i analiza cenowa Cellframe (CELL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cellframe (CELL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.52M $ 5.52M $ 5.52M Całkowita podaż: $ 32.56M $ 32.56M $ 32.56M Podaż w obiegu: $ 28.60M $ 28.60M $ 28.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M Historyczne maksimum: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Historyczne minimum: $ 0.12761940186248863 $ 0.12761940186248863 $ 0.12761940186248863 Aktualna cena: $ 0.1931 $ 0.1931 $ 0.1931 Dowiedz się więcej o cenie Cellframe (CELL)

Tokenomika Cellframe (CELL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cellframe (CELL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CELL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CELL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCELL tokenomikę, poznaj cenę tokena CELLna żywo!

Historia ceny Cellframe (CELL) Analiza historii ceny CELL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny CELL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CELL? Nasza strona z prognozami cen CELL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

