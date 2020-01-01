Tokenomika Celsius (CEL) Odkryj kluczowe informacje o Celsius (CEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Celsius (CEL) Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans. Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans. Oficjalna strona internetowa: https://celsius.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/nRtfwU9G82CSHhHGJNxFhtn7FLvWP2rqvQvje1WtL69 Kup CEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Celsius (CEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Celsius (CEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Całkowita podaż: $ 37.72M $ 37.72M $ 37.72M Podaż w obiegu: $ 37.72M $ 37.72M $ 37.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Historyczne maksimum: $ 4.7529 $ 4.7529 $ 4.7529 Historyczne minimum: $ 0.0223455 $ 0.0223455 $ 0.0223455 Aktualna cena: $ 0.06524 $ 0.06524 $ 0.06524 Dowiedz się więcej o cenie Celsius (CEL)

Tokenomika Celsius (CEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Celsius (CEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCEL tokenomikę, poznaj cenę tokena CELna żywo!

Jak kupić CEL Chcesz dodać Celsius (CEL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CEL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CEL na MEXC już teraz!

Historia ceny Celsius (CEL) Analiza historii ceny CEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CEL już teraz!

Prognoza ceny CEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CEL? Nasza strona z prognozami cen CEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CEL już teraz!

