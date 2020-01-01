Tokenomika CEEK (CEEK) Odkryj kluczowe informacje o CEEK (CEEK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CEEK (CEEK) Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR Oficjalna strona internetowa: https://www.ceek.io/ Biała księga: https://www.dropbox.com/s/ddvk4kkctjfwzl7/CEEK_Virtual%20Reality%20TGE%20White%20Paper_V4.pdf?dl=0 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb056c38f6b7dc4064367403e26424cd2c60655e1 Kup CEEK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CEEK (CEEK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CEEK (CEEK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 805.72M $ 805.72M $ 805.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M Historyczne maksimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Historyczne minimum: $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 Aktualna cena: $ 0.008765 $ 0.008765 $ 0.008765 Dowiedz się więcej o cenie CEEK (CEEK)

Tokenomika CEEK (CEEK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CEEK (CEEK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CEEK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CEEK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCEEK tokenomikę, poznaj cenę tokena CEEKna żywo!

Jak kupić CEEK Chcesz dodać CEEK (CEEK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CEEK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CEEK na MEXC już teraz!

Historia ceny CEEK (CEEK) Analiza historii ceny CEEK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CEEK już teraz!

Prognoza ceny CEEK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CEEK? Nasza strona z prognozami cen CEEK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CEEK już teraz!

