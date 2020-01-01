Tokenomika Catizen (CATI) Odkryj kluczowe informacje o Catizen (CATI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Catizen (CATI) Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a "PLAY-TO-AIRDROP" model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay. Oficjalna strona internetowa: https://catizen.ai/ Biała księga: https://docs.catizen.ai/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQD-cvR0Nz6XAyRBvbhz-abTrRC6sI5tvHvvpeQraV9UAAD7

Tokenomika i analiza cenowa Catizen (CATI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Catizen (CATI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.39M $ 27.39M $ 27.39M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 340.27M $ 340.27M $ 340.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M Historyczne maksimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Historyczne minimum: $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 Aktualna cena: $ 0.0805 $ 0.0805 $ 0.0805 Dowiedz się więcej o cenie Catizen (CATI)

Tokenomika Catizen (CATI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Catizen (CATI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCATI tokenomikę, poznaj cenę tokena CATIna żywo!

