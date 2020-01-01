Tokenomika Simons Cat (CAT) Odkryj kluczowe informacje o Simons Cat (CAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Simons Cat (CAT) Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Oficjalna strona internetowa: https://www.simonscat.xyz/ Biała księga: https://docs.simonscat.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Kup CAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Simons Cat (CAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Simons Cat (CAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 53.49M $ 53.49M $ 53.49M Całkowita podaż: $ 8.10T $ 8.10T $ 8.10T Podaż w obiegu: $ 7.52T $ 7.52T $ 7.52T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.98M $ 63.98M $ 63.98M Historyczne maksimum: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 Historyczne minimum: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 Aktualna cena: $ 0.000007109 $ 0.000007109 $ 0.000007109 Dowiedz się więcej o cenie Simons Cat (CAT)

Tokenomika Simons Cat (CAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Simons Cat (CAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena CATna żywo!

Jak kupić CAT Chcesz dodać Simons Cat (CAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CAT na MEXC już teraz!

Historia ceny Simons Cat (CAT) Analiza historii ceny CAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CAT już teraz!

Prognoza ceny CAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAT? Nasza strona z prognozami cen CAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!