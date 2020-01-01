Tokenomika Simons Cat (CAT)
Informacje o Simons Cat (CAT)
Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.
Tokenomika i analiza cenowa Simons Cat (CAT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Simons Cat (CAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Simons Cat (CAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Simons Cat (CAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena CATna żywo!
Historia ceny Simons Cat (CAT)
Analiza historii ceny CAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny CAT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAT? Nasza strona z prognozami cen CAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
