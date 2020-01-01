Tokenomika CANTO (CANTO) Odkryj kluczowe informacje o CANTO (CANTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CANTO (CANTO) The first iteration of Canto is a permissionless general-purpose blockchain running the Ethereum Virtual Machine (EVM). It was built to deliver on the promise of DeFi – that through a post-traditional financial movement, new systems will be made accessible, transparent, decentralized, and free. The first iteration of Canto is a permissionless general-purpose blockchain running the Ethereum Virtual Machine (EVM). It was built to deliver on the promise of DeFi – that through a post-traditional financial movement, new systems will be made accessible, transparent, decentralized, and free. Oficjalna strona internetowa: https://canto.io Block Explorer: https://www.oklink.com/canto Kup CANTO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CANTO (CANTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CANTO (CANTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.28M $ 5.28M $ 5.28M Historyczne maksimum: $ 0.8245 $ 0.8245 $ 0.8245 Historyczne minimum: $ 0.004007829956364242 $ 0.004007829956364242 $ 0.004007829956364242 Aktualna cena: $ 0.005279 $ 0.005279 $ 0.005279 Dowiedz się więcej o cenie CANTO (CANTO)

Tokenomika CANTO (CANTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CANTO (CANTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CANTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CANTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCANTO tokenomikę, poznaj cenę tokena CANTOna żywo!

Jak kupić CANTO Chcesz dodać CANTO (CANTO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CANTO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CANTO na MEXC już teraz!

Historia ceny CANTO (CANTO) Analiza historii ceny CANTO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CANTO już teraz!

Prognoza ceny CANTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CANTO? Nasza strona z prognozami cen CANTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CANTO już teraz!

