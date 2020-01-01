Tokenomika PancakeSwap (CAKE) Odkryj kluczowe informacje o PancakeSwap (CAKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PancakeSwap (CAKE) PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity. PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity. Oficjalna strona internetowa: https://pancakeswap.finance/ Biała księga: https://docs.pancakeswap.finance/developers Block Explorer: https://solscan.io/token/4qQeZ5LwSz6HuupUu8jCtgXyW1mYQcNbFAW1sWZp89HL Kup CAKE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PancakeSwap (CAKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PancakeSwap (CAKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 939.76M $ 939.76M $ 939.76M Całkowita podaż: $ 360.91M $ 360.91M $ 360.91M Podaż w obiegu: $ 345.12M $ 345.12M $ 345.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B Historyczne maksimum: $ 44.137 $ 44.137 $ 44.137 Historyczne minimum: $ 0.00023177 $ 0.00023177 $ 0.00023177 Aktualna cena: $ 2.723 $ 2.723 $ 2.723 Dowiedz się więcej o cenie PancakeSwap (CAKE)

Tokenomika PancakeSwap (CAKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PancakeSwap (CAKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAKE tokenomikę, poznaj cenę tokena CAKEna żywo!

