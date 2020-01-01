Tokenomika PancakeSwap (CAKE)

Informacje o PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Oficjalna strona internetowa:
https://pancakeswap.finance/
Biała księga:
https://docs.pancakeswap.finance/developers
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4qQeZ5LwSz6HuupUu8jCtgXyW1mYQcNbFAW1sWZp89HL

Tokenomika i analiza cenowa PancakeSwap (CAKE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PancakeSwap (CAKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 939.76M
$ 939.76M$ 939.76M
Całkowita podaż:
$ 360.91M
$ 360.91M$ 360.91M
Podaż w obiegu:
$ 345.12M
$ 345.12M$ 345.12M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.23B
$ 1.23B$ 1.23B
Historyczne maksimum:
$ 44.137
$ 44.137$ 44.137
Historyczne minimum:
$ 0.00023177
$ 0.00023177$ 0.00023177
Aktualna cena:
$ 2.723
$ 2.723$ 2.723

Tokenomika PancakeSwap (CAKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PancakeSwap (CAKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CAKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAKE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić CAKE

Chcesz dodać PancakeSwap (CAKE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CAKE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny PancakeSwap (CAKE)

Analiza historii ceny CAKE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny CAKE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAKE? Nasza strona z prognozami cen CAKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.