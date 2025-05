CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

NazwaCAKE

PozycjaNo.83

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0002%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)53.71%

Podaż w obiegu321,984,093.56551445

Maksymalna podaż450,000,000

Całkowita podaż369,866,745.399933

Wskaźnik obrotu0.7155%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum44.18234972,2021-04-30

Najniższa cena0.00023177,2020-09-29

Publiczny blockchainBSC

WprowadzeniePancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.