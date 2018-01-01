Tokenomika Coupon Assets (CA1) Odkryj kluczowe informacje o Coupon Assets (CA1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Coupon Assets (CA1) Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Oficjalna strona internetowa: https://radarlab.us/ Biała księga: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A

Tokenomika i analiza cenowa Coupon Assets (CA1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coupon Assets (CA1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Całkowita podaż: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Podaż w obiegu: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 149.45M $ 149.45M $ 149.45M Historyczne maksimum: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 Historyczne minimum: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 Aktualna cena: $ 0.5535 $ 0.5535 $ 0.5535 Dowiedz się więcej o cenie Coupon Assets (CA1)

Tokenomika Coupon Assets (CA1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coupon Assets (CA1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CA1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CA1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCA1 tokenomikę, poznaj cenę tokena CA1na żywo!

Jak kupić CA1 Chcesz dodać Coupon Assets (CA1) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CA1, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CA1 na MEXC już teraz!

Historia ceny Coupon Assets (CA1) Analiza historii ceny CA1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CA1 już teraz!

Prognoza ceny CA1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CA1? Nasza strona z prognozami cen CA1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CA1 już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

