Tokenomika BlackFort (BXN) Odkryj kluczowe informacje o BlackFort (BXN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BlackFort (BXN) BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators. Oficjalna strona internetowa: https://blackfort.exchange Biała księga: https://storage.googleapis.com/skydelis-static/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.blackfort.network/

Tokenomika i analiza cenowa BlackFort (BXN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlackFort (BXN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M Całkowita podaż: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Podaż w obiegu: $ 4.49B $ 4.49B $ 4.49B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.70M $ 62.70M $ 62.70M Historyczne maksimum: $ 0.01899 $ 0.01899 $ 0.01899 Historyczne minimum: $ 0.00106927774927751 $ 0.00106927774927751 $ 0.00106927774927751 Aktualna cena: $ 0.001254 $ 0.001254 $ 0.001254 Dowiedz się więcej o cenie BlackFort (BXN)

Tokenomika BlackFort (BXN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BlackFort (BXN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BXN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BXN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBXN tokenomikę, poznaj cenę tokena BXNna żywo!

Jak kupić BXN Chcesz dodać BlackFort (BXN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BXN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BXN na MEXC już teraz!

Historia ceny BlackFort (BXN) Analiza historii ceny BXN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BXN już teraz!

Prognoza ceny BXN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BXN? Nasza strona z prognozami cen BXN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BXN już teraz!

