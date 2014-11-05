Tokenomika BitShares (BTS) Odkryj kluczowe informacje o BitShares (BTS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BitShares (BTS) The BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform. The BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform. Oficjalna strona internetowa: https://bitshares.github.io Biała księga: https://bitshares.github.io/docs/#/whitepaper Block Explorer: https://bitshares.network Kup BTS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BitShares (BTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BitShares (BTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Historyczne maksimum: $ 0.17389 $ 0.17389 $ 0.17389 Historyczne minimum: $ 0.000857770484221039 $ 0.000857770484221039 $ 0.000857770484221039 Aktualna cena: $ 0.00127 $ 0.00127 $ 0.00127 Dowiedz się więcej o cenie BitShares (BTS)

Tokenomika BitShares (BTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BitShares (BTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTS tokenomikę, poznaj cenę tokena BTSna żywo!

Jak kupić BTS Chcesz dodać BitShares (BTS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BTS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BTS na MEXC już teraz!

Historia ceny BitShares (BTS) Analiza historii ceny BTS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BTS już teraz!

Prognoza ceny BTS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTS? Nasza strona z prognozami cen BTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BTS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!