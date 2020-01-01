Tokenomika Hyperbridge (BRIDGE) Odkryj kluczowe informacje o Hyperbridge (BRIDGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hyperbridge (BRIDGE) Hyperbridge is the world's first verifiable multichain bridge. A coprocessor for secure, verifiable interoperability powered by consensus and storage proofs, providing developers with on-chain and off-chain SDKs for securely sending cross-chain messages (POST requests) and reading on-chain storage (GET requests). Hyperbridge is the world's first verifiable multichain bridge. A coprocessor for secure, verifiable interoperability powered by consensus and storage proofs, providing developers with on-chain and off-chain SDKs for securely sending cross-chain messages (POST requests) and reading on-chain storage (GET requests). Oficjalna strona internetowa: https://hyperbridge.network/ Biała księga: https://blog.hyperbridge.network/introducing-hyperbridge-interoperability-coprocessor/ Block Explorer: https://explorer.hyperbridge.network/ Kup BRIDGE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hyperbridge (BRIDGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hyperbridge (BRIDGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 60.70M $ 60.70M $ 60.70M Historyczne maksimum: $ 0.199 $ 0.199 $ 0.199 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0607 $ 0.0607 $ 0.0607 Dowiedz się więcej o cenie Hyperbridge (BRIDGE)

Tokenomika Hyperbridge (BRIDGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hyperbridge (BRIDGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRIDGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRIDGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRIDGE tokenomikę, poznaj cenę tokena BRIDGEna żywo!

Jak kupić BRIDGE Chcesz dodać Hyperbridge (BRIDGE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BRIDGE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BRIDGE na MEXC już teraz!

Historia ceny Hyperbridge (BRIDGE) Analiza historii ceny BRIDGE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BRIDGE już teraz!

Prognoza ceny BRIDGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRIDGE? Nasza strona z prognozami cen BRIDGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRIDGE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!