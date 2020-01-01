Tokenomika Hyperbridge (BRIDGE)
Informacje o Hyperbridge (BRIDGE)
Hyperbridge is the world's first verifiable multichain bridge. A coprocessor for secure, verifiable interoperability powered by consensus and storage proofs, providing developers with on-chain and off-chain SDKs for securely sending cross-chain messages (POST requests) and reading on-chain storage (GET requests).
Tokenomika i analiza cenowa Hyperbridge (BRIDGE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hyperbridge (BRIDGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Hyperbridge (BRIDGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Hyperbridge (BRIDGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BRIDGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRIDGE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBRIDGE tokenomikę, poznaj cenę tokena BRIDGEna żywo!
Historia ceny Hyperbridge (BRIDGE)
Analiza historii ceny BRIDGE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny BRIDGE
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRIDGE? Nasza strona z prognozami cen BRIDGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
