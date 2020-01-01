Tokenomika REDBRICK (BRIC) Odkryj kluczowe informacje o REDBRICK (BRIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o REDBRICK (BRIC) Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy. Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy. Oficjalna strona internetowa: https://redbrick.land Biała księga: https://docs.redbrick.land/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb40f2e5291c3Db45AbB0Ca8DF76F1C21E9f112a9 Kup BRIC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa REDBRICK (BRIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla REDBRICK (BRIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 235.11M $ 235.11M $ 235.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Historyczne maksimum: $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 Historyczne minimum: $ 0.006272595640903393 $ 0.006272595640903393 $ 0.006272595640903393 Aktualna cena: $ 0.007905 $ 0.007905 $ 0.007905 Dowiedz się więcej o cenie REDBRICK (BRIC)

Tokenomika REDBRICK (BRIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki REDBRICK (BRIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRIC tokenomikę, poznaj cenę tokena BRICna żywo!

Jak kupić BRIC Chcesz dodać REDBRICK (BRIC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BRIC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BRIC na MEXC już teraz!

Historia ceny REDBRICK (BRIC) Analiza historii ceny BRIC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BRIC już teraz!

Prognoza ceny BRIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRIC? Nasza strona z prognozami cen BRIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRIC już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!