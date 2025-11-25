Tokenomika Ibiza Final Boss (BOSS)

Odkryj kluczowe informacje o Ibiza Final Boss (BOSS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:10:28 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Ibiza Final Boss (BOSS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ibiza Final Boss (BOSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 182.72K
Całkowita podaż:
$ 930.34M
Podaż w obiegu:
$ 930.34M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 182.73K
Historyczne maksimum:
$ 0.04801
Historyczne minimum:
$ 0.000144421986350166
Aktualna cena:
$ 0.0001964
Informacje o Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS powstał na bazie nagrania tanecznego brytyjskiego turysty Jacka Kaya w klubie nocnym na Ibizie w Hiszpanii, wykorzystując „BOSS/Final Boss” do stworzenia narracji społecznościowej łączącej autorytet z atmosferą festynu.

Oficjalna strona internetowa:
https://ibizafinalboss.vip/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GUy9Tu8YtvvHoL3DcXLJxXvEN8PqEus6mWQUEchcbonk

Tokenomika Ibiza Final Boss (BOSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Ibiza Final Boss (BOSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BOSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOSS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBOSS tokenomikę, poznaj cenę tokena BOSSna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

