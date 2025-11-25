Tokenomika Ibiza Final Boss (BOSS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ibiza Final Boss (BOSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o Ibiza Final Boss (BOSS)
BOSS powstał na bazie nagrania tanecznego brytyjskiego turysty Jacka Kaya w klubie nocnym na Ibizie w Hiszpanii, wykorzystując „BOSS/Final Boss” do stworzenia narracji społecznościowej łączącej autorytet z atmosferą festynu.
Tokenomika Ibiza Final Boss (BOSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Ibiza Final Boss (BOSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BOSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOSS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBOSS tokenomikę, poznaj cenę tokena BOSSna żywo!
Jak kupić BOSS
Chcesz dodać Ibiza Final Boss (BOSS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOSS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Ibiza Final Boss (BOSS)
Analiza historii ceny BOSS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny BOSS
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOSS? Nasza strona z prognozami cen BOSS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
