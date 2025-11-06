GiełdaDEX+
Aktualna cena Ibiza Final Boss to 0.0002859 USD. Śledź aktualizacje cen BOSS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOSS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOSS

Informacje o cenie BOSS

Czym jest BOSS

Oficjalna strona internetowa BOSS

Tokenomika BOSS

Prognoza cen BOSS

Historia BOSS

Przewodnik zakupowy BOSS

Przelicznik BOSS-fiat

BOSS na spot

USDT-M Futures BOSS

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Ibiza Final Boss

Cena Ibiza Final Boss(BOSS)

Aktualna cena 1 BOSS do USD:

$0.000285
$0.000285
-2.02%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:15:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Ibiza Final Boss (BOSS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0002655
$ 0.0002655
Minimum 24h
$ 0.0003977
$ 0.0003977
Maksimum 24h

$ 0.0002655
$ 0.0002655

$ 0.0003977
$ 0.0003977

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728

+0.42%

-2.02%

-41.77%

-41.77%

Aktualna cena Ibiza Final Boss (BOSS) wynosi $ 0.0002859. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOSS wahał się między $ 0.0002655 a $ 0.0003977, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOSS w historii to $ 0.04818861394228114, a najniższy to $ 0.000170877417044728.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOSS zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o -2.02% w ciągu 24 godzin i o -41.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2759

$ 265.99K
$ 265.99K

$ 55.98K
$ 55.98K

$ 266.00K
$ 266.00K

930.35M
930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407

930,350,034.032687
930,350,034.032687

99.99%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Ibiza Final Boss wynosi $ 265.99K, przy $ 55.98K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOSS w obiegu wynosi 930.35M, przy całkowitej podaży 930350034.032687. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 266.00K.

Historia ceny Ibiza Final Boss (BOSS) – USD

Śledź zmiany ceny Ibiza Final Boss dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000005876-2.02%
30 Dni$ -0.0008431-74.68%
60 dni$ -0.0026291-90.20%
90 dni$ -0.0269641-98.96%
Dzisiejsza zmiana ceny Ibiza Final Boss

DziśBOSS odnotował zmianę $ -0.000005876 (-2.02%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Ibiza Final Boss

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0008431 (-74.68%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Ibiza Final Boss

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BOSS o $ -0.0026291(-90.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Ibiza Final Boss

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0269641 (-98.96%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Ibiza Final Boss (BOSS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Ibiza Final Boss.

Co to jest Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS powstał na bazie nagrania tanecznego brytyjskiego turysty Jacka Kaya w klubie nocnym na Ibizie w Hiszpanii, wykorzystując „BOSS/Final Boss” do stworzenia narracji społecznościowej łączącej autorytet z atmosferą festynu.

Ibiza Final Boss jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Ibiza Final Boss. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BOSS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Ibiza Final Boss na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Ibiza Final Boss będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Ibiza Final Boss (w USD)

Jaka będzie wartość Ibiza Final Boss (BOSS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ibiza Final Boss (BOSS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ibiza Final Boss.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ibiza Final Boss!

Tokenomika Ibiza Final Boss (BOSS)

Zrozumienie tokenomiki Ibiza Final Boss (BOSS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOSSjuż teraz!

Jak kupić Ibiza Final Boss (BOSS)

Szukasz jak kupić Ibiza Final Boss? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Ibiza Final Boss na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BOSS na lokalne waluty

1 Ibiza Final Boss(BOSS) do VND
7.5234585
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do AUD
A$0.000437427
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do GBP
0.000217284
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do EUR
0.000245874
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do USD
$0.0002859
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do MYR
RM0.001197921
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do TRY
0.012039249
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do JPY
¥0.0437427
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do ARS
ARS$0.414946683
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do RUB
0.023255106
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do INR
0.025316445
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do IDR
Rp4.764998094
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do PHP
0.016776612
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do EGP
￡E.0.01355166
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BRL
R$0.001532424
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do CAD
C$0.000403119
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BDT
0.034839774
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do NGN
0.4125537
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do COP
$1.1038599
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do ZAR
R.0.004980378
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do UAH
0.012024954
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do TZS
T.Sh.0.7024563
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do VES
Bs0.0637557
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do CLP
$0.2698896
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do PKR
Rs0.080806776
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do KZT
0.150157539
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do THB
฿0.009274596
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do TWD
NT$0.00883431
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do AED
د.إ0.001049253
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do CHF
Fr0.00022872
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do HKD
HK$0.002221443
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do AMD
֏0.109371045
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do MAD
.د.م0.002661729
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do MXN
$0.00531774
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do SAR
ريال0.001072125
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do ETB
Br0.043834188
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do KES
KSh0.036949716
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do JOD
د.أ0.0002027031
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do PLN
0.001054971
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do RON
лв0.001263678
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do SEK
kr0.002730345
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BGN
лв0.00048603
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do HUF
Ft0.096196773
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do CZK
0.006058221
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do KWD
د.ك0.0000877713
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do ILS
0.000929175
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BOB
Bs0.00197271
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do AZN
0.00048603
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do TJS
SM0.002644575
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do GEL
0.000774789
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do AOA
Kz0.261812925
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BHD
.د.ب0.0001077843
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BMD
$0.0002859
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do DKK
kr0.001855491
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do HNL
L0.007536324
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do MUR
0.013157118
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do NAD
$0.00497466
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do NOK
kr0.00291618
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do NZD
$0.000503184
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do PAB
B/.0.0002859
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do PGK
K0.001215075
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do QAR
ر.ق0.001040676
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do RSD
дин.0.029138928
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do UZS
soʻm3.403570884
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do ALL
L0.024027036
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do ANG
ƒ0.000511761
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do AWG
ƒ0.00051462
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BBD
$0.0005718
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BAM
KM0.00048603
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BIF
Fr0.8431191
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BND
$0.00037167
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BSD
$0.0002859
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do JMD
$0.046015605
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do KHR
1.148191554
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do KMF
Fr0.1217934
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do LAK
6.215217267
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do LKR
රු0.087082281
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do MDL
L0.004874595
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do MGA
Ar1.28783655
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do MOP
P0.0022872
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do MVR
0.00440286
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do MWK
MK0.496353849
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do MZN
MT0.018283305
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do NPR
रु0.040580646
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do PYG
2.0276028
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do RWF
Fr0.4154127
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do SBD
$0.002350098
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do SCR
0.003919689
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do SRD
$0.011021445
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do SVC
$0.002498766
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do SZL
L0.004991814
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do TMT
m0.00100065
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do TND
د.ت0.0008471217
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do TTD
$0.001935543
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do UGX
Sh0.9995064
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do XAF
Fr0.162963
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do XCD
$0.00077193
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do XOF
Fr0.162963
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do XPF
Fr0.0294477
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BWP
P0.003856791
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do BZD
$0.000574659
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do CVE
$0.027477849
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do DJF
Fr0.0506043
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do DOP
$0.018349062
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do DZD
د.ج0.037375707
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do FJD
$0.000651852
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do GNF
Fr2.4859005
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do GTQ
Q0.002189994
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do GYD
$0.059798844
1 Ibiza Final Boss(BOSS) do ISK
kr0.0363093

Aby lepiej zrozumieć Ibiza Final Boss, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Ibiza Final Boss
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Ibiza Final Boss

Jaka jest dziś wartość Ibiza Final Boss (BOSS)?
Aktualna cena BOSS w USD wynosi 0.0002859USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOSS do USD?
Aktualna cena BOSS w USD wynosi $ 0.0002859. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ibiza Final Boss?
Kapitalizacja rynkowa dla BOSS wynosi $ 265.99K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOSS w obiegu?
W obiegu BOSS znajduje się 930.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOSS?
BOSS osiąga ATH w wysokości 0.04818861394228114 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOSS?
BOSS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000170877417044728 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOSS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOSS wynosi $ 55.98K USD.
Czy w tym roku BOSS pójdzie wyżej?
BOSS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOSS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$0.000285
