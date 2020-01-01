Tokenomika BOOP (BOOP) Odkryj kluczowe informacje o BOOP (BOOP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BOOP (BOOP) BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform. BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform. Oficjalna strona internetowa: https://boop.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/boopkpWqe68MSxLqBGogs8ZbUDN4GXaLhFwNP7mpP1i Kup BOOP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BOOP (BOOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOOP (BOOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.12M $ 6.12M $ 6.12M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 304.53M $ 304.53M $ 304.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.09M $ 20.09M $ 20.09M Historyczne maksimum: $ 0.51 $ 0.51 $ 0.51 Historyczne minimum: $ 0.020578653746614585 $ 0.020578653746614585 $ 0.020578653746614585 Aktualna cena: $ 0.02009 $ 0.02009 $ 0.02009 Dowiedz się więcej o cenie BOOP (BOOP)

Tokenomika BOOP (BOOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOOP (BOOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOOP tokenomikę, poznaj cenę tokena BOOPna żywo!

Jak kupić BOOP Chcesz dodać BOOP (BOOP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOOP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOOP na MEXC już teraz!

Historia ceny BOOP (BOOP) Analiza historii ceny BOOP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOOP już teraz!

Prognoza ceny BOOP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOOP? Nasza strona z prognozami cen BOOP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOOP już teraz!

