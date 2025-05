BOOP

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

NazwaBOOP

PozycjaNo.703

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)4,15%

Podaż w obiegu300 407 538,3566115

Maksymalna podaż1 000 000 000

Całkowita podaż999 997 538,3566115

Wskaźnik obrotu0.3004%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.4882618916496909,2025-05-02

Najniższa cena0.061580127985482534,2025-05-22

Publiczny blockchainSOL

WprowadzenieBOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.