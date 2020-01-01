Tokenomika BONE SHIBASWAP (BONE) Odkryj kluczowe informacje o BONE SHIBASWAP (BONE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BONE SHIBASWAP (BONE) BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Oficjalna strona internetowa: https://www.shibatoken.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Kup BONE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BONE SHIBASWAP (BONE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BONE SHIBASWAP (BONE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.91M $ 33.91M $ 33.91M Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.88M $ 36.88M $ 36.88M Historyczne maksimum: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Historyczne minimum: $ 0.1451723955231588 $ 0.1451723955231588 $ 0.1451723955231588 Aktualna cena: $ 0.1475 $ 0.1475 $ 0.1475 Dowiedz się więcej o cenie BONE SHIBASWAP (BONE)

Tokenomika BONE SHIBASWAP (BONE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BONE SHIBASWAP (BONE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BONE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BONE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBONE tokenomikę, poznaj cenę tokena BONEna żywo!

Jak kupić BONE Chcesz dodać BONE SHIBASWAP (BONE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BONE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BONE na MEXC już teraz!

Historia ceny BONE SHIBASWAP (BONE) Analiza historii ceny BONE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BONE już teraz!

Prognoza ceny BONE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BONE? Nasza strona z prognozami cen BONE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BONE już teraz!

