BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

NazwaBONE

PozycjaNo.460

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)4.42%

Podaż w obiegu229,923,350.6228802

Maksymalna podaż250,000,000

Całkowita podaż249,999,401.82484713

Wskaźnik obrotu0.9196%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum41.67355339721391,2021-09-13

Najniższa cena0.19739452444027134,2025-03-11

Publiczny blockchainETH

