Tokenomika BOOK OF MEME (BOME) Odkryj kluczowe informacje o BOOK OF MEME (BOME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain
Oficjalna strona internetowa: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0
Block Explorer: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82

Tokenomika i analiza cenowa BOOK OF MEME (BOME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOOK OF MEME (BOME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 113.79M $ 113.79M $ 113.79M Całkowita podaż: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B Podaż w obiegu: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 113.79M $ 113.79M $ 113.79M Historyczne maksimum: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Historyczne minimum: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 Aktualna cena: $ 0.0016512 $ 0.0016512 $ 0.0016512 Dowiedz się więcej o cenie BOOK OF MEME (BOME)

Tokenomika BOOK OF MEME (BOME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOOK OF MEME (BOME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOME tokenomikę, poznaj cenę tokena BOMEna żywo!

Jak kupić BOME Chcesz dodać BOOK OF MEME (BOME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOME na MEXC już teraz!

Historia ceny BOOK OF MEME (BOME) Analiza historii ceny BOME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOME już teraz!

Prognoza ceny BOME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOME? Nasza strona z prognozami cen BOME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOME już teraz!

