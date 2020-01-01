Tokenomika Bancor (BNT) Odkryj kluczowe informacje o Bancor (BNT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bancor (BNT) Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers. Oficjalna strona internetowa: https://www.carbondefi.xyz/ Biała księga: https://www.carbondefi.xyz/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs

Tokenomika i analiza cenowa Bancor (BNT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bancor (BNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 75.55M $ 75.55M $ 75.55M Całkowita podaż: $ 115.19M $ 115.19M $ 115.19M Podaż w obiegu: $ 115.19M $ 115.19M $ 115.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.55M $ 75.55M $ 75.55M Historyczne maksimum: $ 9.348 $ 9.348 $ 9.348 Historyczne minimum: $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 Aktualna cena: $ 0.6559 $ 0.6559 $ 0.6559 Dowiedz się więcej o cenie Bancor (BNT)

Tokenomika Bancor (BNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bancor (BNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BNT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBNT tokenomikę, poznaj cenę tokena BNTna żywo!

Jak kupić BNT Chcesz dodać Bancor (BNT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BNT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BNT na MEXC już teraz!

Historia ceny Bancor (BNT) Analiza historii ceny BNT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BNT już teraz!

Prognoza ceny BNT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BNT? Nasza strona z prognozami cen BNT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BNT już teraz!

