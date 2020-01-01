Tokenomika Binary Token (BNRY) Odkryj kluczowe informacje o Binary Token (BNRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Binary Token (BNRY) The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem. The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.thebinaryholdings.com/ Biała księga: https://docs.thebinaryholdings.com/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d

Tokenomika i analiza cenowa Binary Token (BNRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Binary Token (BNRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 83.40M $ 83.40M $ 83.40M Historyczne maksimum: $ 0.2802 $ 0.2802 $ 0.2802 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00834 $ 0.00834 $ 0.00834 Dowiedz się więcej o cenie Binary Token (BNRY)

Tokenomika Binary Token (BNRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Binary Token (BNRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BNRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BNRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBNRY tokenomikę, poznaj cenę tokena BNRYna żywo!

Historia ceny Binary Token (BNRY) Analiza historii ceny BNRY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BNRY już teraz!

Prognoza ceny BNRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BNRY? Nasza strona z prognozami cen BNRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BNRY już teraz!

