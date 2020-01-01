Tokenomika Blast (BLAST) Odkryj kluczowe informacje o Blast (BLAST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Blast (BLAST) Blast is the only Ethereum L2 with native yield for ETH and stablecoins. Blast is the only Ethereum L2 with native yield for ETH and stablecoins. Oficjalna strona internetowa: https://blast.io/en Biała księga: https://docs.blast.io/about-blast Block Explorer: https://blastscan.io/token/0xb1a5700fa2358173fe465e6ea4ff52e36e88e2ad Kup BLAST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Blast (BLAST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blast (BLAST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 97.03M $ 97.03M $ 97.03M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 46.49B $ 46.49B $ 46.49B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 208.70M $ 208.70M $ 208.70M Historyczne maksimum: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Historyczne minimum: $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 Aktualna cena: $ 0.002087 $ 0.002087 $ 0.002087 Dowiedz się więcej o cenie Blast (BLAST)

Tokenomika Blast (BLAST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blast (BLAST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLAST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLAST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLAST tokenomikę, poznaj cenę tokena BLASTna żywo!

