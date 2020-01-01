Tokenomika Big Time (BIGTIME) Odkryj kluczowe informacje o Big Time (BIGTIME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Big Time (BIGTIME) Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Oficjalna strona internetowa: https://bigtime.gg/ Biała księga: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Kup BIGTIME teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Big Time (BIGTIME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Big Time (BIGTIME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 97.64M $ 97.64M $ 97.64M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 2.03B $ 2.03B $ 2.03B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 240.80M $ 240.80M $ 240.80M Historyczne maksimum: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 Historyczne minimum: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 Aktualna cena: $ 0.04816 $ 0.04816 $ 0.04816 Dowiedz się więcej o cenie Big Time (BIGTIME)

Tokenomika Big Time (BIGTIME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Big Time (BIGTIME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIGTIME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIGTIME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIGTIME tokenomikę, poznaj cenę tokena BIGTIMEna żywo!

Jak kupić BIGTIME Chcesz dodać Big Time (BIGTIME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BIGTIME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BIGTIME na MEXC już teraz!

Historia ceny Big Time (BIGTIME) Analiza historii ceny BIGTIME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BIGTIME już teraz!

Prognoza ceny BIGTIME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIGTIME? Nasza strona z prognozami cen BIGTIME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIGTIME już teraz!

