BIGTIME

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

NazwaBIGTIME

PozycjaNo.317

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.15%

Podaż w obiegu1,902,957,373.9002063

Maksymalna podaż5,000,000,000

Całkowita podaż5,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.3805%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.9827375371067537,2023-12-05

Najniższa cena0.04126017151234018,2025-03-11

Publiczny blockchainETH

