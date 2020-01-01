Tokenomika Brazil National Fan (BFT) Odkryj kluczowe informacje o Brazil National Fan (BFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Brazil National Fan (BFT) The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. Oficjalna strona internetowa: https://www.bitci.com/ Block Explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/ Kup BFT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Brazil National Fan (BFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Brazil National Fan (BFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 617.43K $ 617.43K $ 617.43K Całkowita podaż: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M Podaż w obiegu: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Historyczne maksimum: $ 1.7586 $ 1.7586 $ 1.7586 Historyczne minimum: $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 Aktualna cena: $ 0.021459 $ 0.021459 $ 0.021459 Dowiedz się więcej o cenie Brazil National Fan (BFT)

Tokenomika Brazil National Fan (BFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Brazil National Fan (BFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBFT tokenomikę, poznaj cenę tokena BFTna żywo!

Jak kupić BFT Chcesz dodać Brazil National Fan (BFT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BFT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BFT na MEXC już teraz!

Historia ceny Brazil National Fan (BFT) Analiza historii ceny BFT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BFT już teraz!

Prognoza ceny BFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BFT? Nasza strona z prognozami cen BFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BFT już teraz!

