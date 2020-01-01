Tokenomika BFIC (BFIC) Odkryj kluczowe informacje o BFIC (BFIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BFIC (BFIC) BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution. Oficjalna strona internetowa: http://bficoin.io/ Biała księga: https://bficoin.io/BFIC%20Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bficscan.io/#/

Tokenomika i analiza cenowa BFIC (BFIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BFIC (BFIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 10.58M $ 10.58M $ 10.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.32M $ 27.32M $ 27.32M Historyczne maksimum: $ 23.4 $ 23.4 $ 23.4 Historyczne minimum: $ 0.16099897458104975 $ 0.16099897458104975 $ 0.16099897458104975 Aktualna cena: $ 1.301 $ 1.301 $ 1.301 Dowiedz się więcej o cenie BFIC (BFIC)

Tokenomika BFIC (BFIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BFIC (BFIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BFIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BFIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBFIC tokenomikę, poznaj cenę tokena BFICna żywo!

Jak kupić BFIC Chcesz dodać BFIC (BFIC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BFIC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BFIC na MEXC już teraz!

Historia ceny BFIC (BFIC) Analiza historii ceny BFIC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BFIC już teraz!

Prognoza ceny BFIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BFIC? Nasza strona z prognozami cen BFIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BFIC już teraz!

