BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

NazwaBFIC

PozycjaNo.1344

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.04%

Podaż w obiegu10,578,424

Maksymalna podaż21,000,000

Całkowita podaż21,000,000

Wskaźnik obrotu0.5037%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane2.4 USDT

Historyczne maksimum44.5205627668438,2022-05-15

Najniższa cena0.16099897458104975,2025-04-05

Publiczny blockchainBFIC

WprowadzenieBFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.