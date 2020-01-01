Tokenomika Bert (BERT) Odkryj kluczowe informacje o Bert (BERT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bert (BERT) Bert is a meme coin on the Solana chain. Bert is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://bertcto.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HgBRWfYxEfvPhtqkaeymCQtHCrKE46qQ43pKe8HCpump Kup BERT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bert (BERT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bert (BERT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.38M $ 55.38M $ 55.38M Całkowita podaż: $ 979.95M $ 979.95M $ 979.95M Podaż w obiegu: $ 966.75M $ 966.75M $ 966.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.14M $ 56.14M $ 56.14M Historyczne maksimum: $ 0.2183 $ 0.2183 $ 0.2183 Historyczne minimum: $ 0.000009527614947582 $ 0.000009527614947582 $ 0.000009527614947582 Aktualna cena: $ 0.057289 $ 0.057289 $ 0.057289 Dowiedz się więcej o cenie Bert (BERT)

Tokenomika Bert (BERT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bert (BERT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BERT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BERT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBERT tokenomikę, poznaj cenę tokena BERTna żywo!

Jak kupić BERT Chcesz dodać Bert (BERT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BERT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BERT na MEXC już teraz!

Historia ceny Bert (BERT) Analiza historii ceny BERT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BERT już teraz!

Prognoza ceny BERT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BERT? Nasza strona z prognozami cen BERT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BERT już teraz!

